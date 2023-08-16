Экономист объяснил, как повлияет ослабление рубля на доходы россиян Экономист Потапенко: от повышения курса доллара напрямую доходы не падают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают, рассказал NEWS.ru экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. По его словам, этого не происходит, поскольку выплаты растут.

От повышения курса доллара, сейчас уже на 1,7%, напрямую доходы россиян не падают, потому что при этом растут выплаты. ВПК работает как не в себя, в регионы сейчас заливается много денег, и, если посмотреть статистику, то ВВП в этом году колоссально вырастет, — сказал Потапенко.

Вместе с тем экономист отметил, что сейчас заметен очень опасный рост, поскольку есть непроизводительный ВВП, который впоследствии создает товар-услугу. Потапенко считает, что Росстат сейчас представит данные о том, что доходы россиян выросли.

Если, например, в домохозяйстве умер кормилец, то в настоящий момент выплаты дают такую цифру, которую в домохозяйстве ни при каких обстоятельствах не заработают, — объяснил Потапенко.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Эксперты уже в ближайшее время ожидают роста стоимости кредитов и повышения ставок по вкладам. Одновременно они прогнозируют заметное подорожание импортных товаров до конца года.