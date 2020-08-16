Экономист объяснил, как правильно перевести сбережения в валюту

https://static.news.ru/photo/1d34f5d0-dfc1-11ea-9b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал несколько советов, как гражданам перевести сбережения в валюту. Эксперт считает, что счёта в долларах США будут способствовать сохранению накоплений.

В долгосрочных условиях рубль всё равно фундаментально слаб. Когда у вас есть наличная валюта или валюта в банке, вы, как говорится, у Христа за пазухой. То, что по таким сбережениям не прилетает дохода, — это меньшее зло, чем если бы вы хранили деньги в рублях, — цитирует специалиста портал URA.ru.

Аналитик посоветовал, всё-таки, переводить накопления в долларах, так как финансовая система Соединённых Штатов Америки намного крепче экономики зоны евро. По его мнению, необходимо покупать доллар при курсе, близком к 71 рублю за единицу. И лучше сделать это по частям — по $100 в неделю. Накануне Банк России установил официальные курсы валют на 15, 16 и 17 августа.

Согласно данным ЦБ, курс евро потерял 63 копейки и достиг отметки в 86,4092 рубля. Курс американской валюты снизился на 39,1 копейки — до 73,2157 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась на 50 копеек и составила 79,1528 рубля.

Как писал NEWS.ru, на фоне напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона, а также роста числа заболевших COVID-19 курс турецкой лиры опустился до рекордно низкого значения по отношению к американской валюте (7,36 лиры за доллар). Аналитики опасаются, что эта ситуация может привести к падению курса рубля.