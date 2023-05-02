Экономист назвал причины возобновления закупок валюты ЦБ РФ Экономист Масленников назвал ликвидность юань причиной возобновления закупок валюты ЦБ РФ

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/Global Look Press

Центробанк России возобновит закупку иностранной валюты на фоне избыточной ликвидности юань, считает экономист Никита Масленников. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», он также отметил, что решение могло быть принято на фоне улучшения ситуации в России с нефтегазовыми доходами, благодаря чему можно пополнить резервы.

Первое — сейчас на рынке есть избыточная юаневая ликвидность, которую нужно привести в порядок. Второе — улучшение ситуации с нефтегазовыми доходами. В связи с этим можно уже не только продавать, но и начать пополнять резервы, — отметил экономист.

По словам Масленникова, в последнее время рубль по отношению к доллару демонстрирует относительную стабильность, благодаря чему можно задуматься о расширении валютных резервов. При этом закупка юаня не является способом ручного влияния на курс. Экономист уточнил, что резервация средств может положительно отразиться на рынке.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Россия может сделать закупку иностранной валюты для своих резервов на сумму около $200 млн. По его данным, Москва приобретет юани, поскольку китайская валюта является основным активом, который она может использовать для проведения операций для своего фонда благосостояния.