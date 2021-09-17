Дегтярёв победил на выборах губернатора Хабаровского края

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв победил на выборах главы региона. Результат стал известен после обработки 100% избирательных протоколов. Об этом заявил ТАСС председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко.

Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярёва Михаила Владимировича 56,81% голосов, — сказал Кузьменко.

Дегтярёв выполняет обязанности губернатора с прошлого года. На посту он сменил Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в заказном убийстве.

Телеведущая Марина Ким от «Справедливой России — За правду» набрала 25,39% голосов, кандидат Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров — 10,02%, генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,53%.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набрала 47,19% после обработки 60% протоколов. На втором месте КПРФ с 20,88%. ЛДПР получила 7,89% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 7,54%, «Новые люди» — 5,77%. Кандидаты от ЕР лидируют в 194 одномандатных округах из 225.