Доллар пробил отметку в 70 рублей на МосБирже

https://static.news.ru/photo/c0a75f14-b9e2-11ea-9435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара на Московской Бирже преодолел отметку в 70 рублей 29 июня 2020 года. Рост составил 0,3% по сравнению с предыдущей сессией. Показатель составляет 70,02 рубля за единицу по данным на 10:49 по Москве. В последний раз курс доллара США находился выше 70 рублей 15 июня 2020-го.

Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.

К 10:10 мск индексы начали отыгрывать падение. Индекс МосБиржи терял 0,05% — до 2760,35 пункта, а РТС начал расти на 0,2% — до 1248,8 пункта.

Как писал NEWS.ru, в понедельник утром на открытии торгов Московской Биржи доллар подорожал на 0,1% и составил 69,84 рубля. Курс евро вырос на 0,3% и достиг отметки в 78,58 рубля. В свою очередь стоимость нефти 29 июня значительно снизилась на фоне опасений, связанных с вероятностью второй волны коронавируса в ближайшее время и влиянием эпидемиологической ситуации на спрос. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,88%, до $40,18 за баррель, августовских — на 2%, до $40,2. Нефть WTI с поставкой в августе подешевела на 2,21%, до $37,64 за баррель.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако, подчеркнул он, «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».