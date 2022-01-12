«Экономика настроений»: почему в России не вводят продуктовые карточки

Дискуссии о необходимости продуктовых карточек с завидной регулярностью возникают в нашей стране со времён экономического кризиса 2008 года. Но дальше разговоров дело не идёт. Разогнавшаяся до 8% в 2021 году инфляция дала новую почву для размышлений на эту тему. Некоторые эксперты считают, что дальнейший рост цен может вынудить власти поддержать самые незащищённые слои населения именно с помощью продовольственных карточек, по примеру США. Стоит ли России использовать этот метод помощи малоимущим и, самое главное, готова ли она к этому — в материале NEWS.ru.

Неосознанная необходимость

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость продовольствия в 2021 году в среднем выросла на 28,1%. И этот прирост оказался самым существенным за последние годы. В России продукты за год подорожали на 10,62%, а в целом, по оценке Росстата, годовая инфляция составила 8,39%. Стремительный рост цен спровоцировал новую волну разговоров о возможном введении продуктовых карточек.

Ещё в начале февраля Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся на покупку продуктов. Однако правительство заявило, что не рассматривает этот инструмент соцподдержки граждан. Очевидно, единого мнения на этот счёт во власти нет. Хотя экономисты идею в целом поддерживают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так, например, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал не бояться появления продуктовых карточек. Если рост цен продолжится или ускорится, правительство будет вынуждено либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо ввести карточки, полагает он.

Мировой опыт

Экономист сослался на опыт США, где на таких карточках «сидят миллионы, и ничего». Широкое распространение они получили после окончания Второй мировой войны — в Великобритании, Франции, Чехии Японии, Израиле. Страны с рыночной экономикой использовали их для поддержки социально незащищённых слоёв населения. Также мы имеем примеры, когда страны с социалистической экономикой вводили продовольственные карточки для борьбы с товарным дефицитом, в частности СССР.

На Кубе карточная система снабжения населения продовольствием действует с 1962 года. Изначально она планировалась как временная мера — на период дефицита продуктов после торгово-экономической блокады со стороны США. Сегодня это — вопрос выживания миллионов кубинцев. Для справки: средняя зарплата на Кубе в 2020 году составляла всего $32. При этом каждый житель страны имеет право ежемесячно получать по субсидированным ценам продовольственные товары (3 кг риса, 0,5 кг бобов, пакет макаронных изделий, 2 кг сахара, 0,5 л соевого масла, пакетик кофе, пять яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы). Этих продуктов хватает дней на десять, потом приходится покупать их уже по рыночным ценам, которые в несколько раз выше.

Куба Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В Соединённых Штатах в 1939 году была запущена Программа помощи в дополнительном питании (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) и действовала до 1943 года. Весной 1961-го программу возобновили, с 1964 года SNAP получила статус постоянной, а с 1974-го — общенациональной программы. Действует она по сей день.

Первоначально получателями помощи в виде продуктовых талонов стали 4 млн человек, а к 2013 году их число превысило 46 млн человек (15% жителей США). Сегодня эта цифра несколько меньше, однако объёмы помощи по-прежнему впечатляют. Это десятки миллиардов долларов.

Претендовать на пособия могут те, у кого ежемесячный доход на уровне прожиточного минимума. Чистый доход (за вычетом налогов, страховых, пенсионных взносов и т. д.) для одного человека составляет $1041, для семьи из двух человек — $1410, для семьи из четырёх человек — $2146 в месяц.

По продовольственным картам в США можно купить мясо и рыбу, молочные продукты, хлеб, крупы, фрукты и овощи, безалкогольные напитки, а также семена и растения, которые будут давать урожай для домашнего хозяйства. А вот алкоголь, табак, лекарства и некоторые другие товары по картам купить невозможно. К тому же отовариться можно лишь в определённых магазинах.

Отголосок советской эпохи

В России на сегодняшний день нет аналога SNAP, но есть богатый собственный опыт использования продовольственных карточек. Именно он и мешает введению системы, которая могла бы поддержать миллионы российских семей, считают эксперты. Предложенная мера социальной поддержки не имеет ничего общего с советскими талонами, однако «генетическая память» россиян отторгает продовольственные карточки, как символ тотального дефицита и всеобщей бедности, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нужно взглянуть на этот вопрос иначе. Сегодня карточки — это проявление социальных предпочтений, заботы об отдельных категориях малоимущих граждан. Ведь мы же не возмущаемся льготами на проезд пенсионерам, пособиями многодетным семьям, — рассуждает аналитик.

По его словам, покупки по карточкам могли бы субсидироваться из бюджета на разницу между «карточной» низкой ценой на отдельные продовольственные товары и их рыночной стоимостью в магазинах. Круг товаров должен быть ограничен самыми необходимыми продуктами: хлебом, молоком, овощами, а сумма компенсации — несколькими тысячами рублей в месяц.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У карточной системы есть свои недостатки. И прежде чем её вводить, придётся ответить на целый ряд вопросов: кому и сколько карточек выделять, на какие суммы, как не допустить злоупотреблений и ошибок. Денежная помощь не всегда идёт по назначению, карточки могут перепродаваться, а кто-то может воспринять такую помощь как очередную причину не искать работу, предупреждает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.

К тому же надо иметь в виду, что стоимость продовольственных товаров по регионам сильно отличается. Например, на условные 10 тысяч рублей в центре и на юге России можно приобрести значительно больше мясных, молочных товаров, чем на Севере и Дальнем Востоке, не говоря уже о фруктах и овощах, отмечает эксперт. Все эти моменты нужно обязательно учитывать. Не лишним будет провести разъяснительную работу среди населения, уверена Егорова.

Карточки — не позор, а помощь, но конкретная и адресная, — говорит она.

Скрытые опасности

Впрочем, не стоит недооценивать и то, как могут россияне отнесись к введению продуктовых карточек, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Самое старшее поколение обязательно вспомнит послевоенные годы, а люди зрелого возраста мысленно вернутся в 1989 и 1990 годы.

Введение продовольственных карточек воспринято будет так: «Ничего себе, докатились». Десятилетия строили страну, развивались, а вернулись к тому, от чего так хотели уйти, — объясняет экономист.

Проблема в том, что современная экономика — это экономика настроений, а её состояние, перспективы в значительной степени зависят от реакции потребителей, считает Николаев. Появление продуктовых карточек для многих будет означать, что «дела совсем плохи», и поведение россиян в такой ситуации только навредит экономике.

С одной стороны, они пойдут и начнут закупаться самым необходимым, и это, будьте уверены, приведёт к всплеску инфляции. С другой стороны, они перестанут тратить деньги, а это будет означать снижение потребительской активности, которая является одним из главных драйверов роста экономики. Понятно, что есть положительный зарубежный опыт и в определённых условиях это могло бы работать, но, на мой взгляд, эта мера сейчас не для нас, — резюмировал эксперт.

Не видит смысла в продуктовых карточках депутат Госдумы от Партии Роста, экономист, экс-министр труда и социального развития Оксана Дмитриева. По её словам, достаточно индексировать пенсии и пособия в соответствии с реальной инфляцией. В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов заложена индексация пенсий на 5,9%, тогда как фактическая инфляция оказалась заметно выше.

И по закону, и по здравому смыслу социальные выплаты от государства должны быть проиндексированы в большем объёме, — говорит Дмитриева.

Будто услышав призывы экспертов, во вторник президент объявил, что выплаты пожилым гражданам всё же будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Хотя это не решает вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена ещё в 2016 году. Дмитриева напоминает и о «неразберихе в оплате труда бюджетников», и об индексации стипендий в 2022 году всего на 4%. Да и одной лишь индексацией всех проблем не решить. Но в руках у правительства есть также возможность регулировать цены посредством экспортных пошлин на продовольствие, замечает Дмитриева. Таким образом можно нивелировать влияние мировых цен на внутренний российский рынок.