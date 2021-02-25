Карты на стол: кого государство поддержит продуктами

Малоимущим россиянам, получающим жилищные субсидии, предлагают выдавать продуктовые карточки. По некоторым оценкам, продовольственная помощь затронет три миллиона российских семей. Предполагаемый размер нового пособия — три тысячи рублей. В 2021 году на реализацию проекта потребуется 108 млрд рублей. Однако по факту этих денег может и хватить, признают эксперты. Впрочем, проблема не только в этом.

С инициативой создания специальных продовольственных карточек для граждан, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ, выступил Союз потребителей России. Соответствующее письмо глава союза Пётр Шелищ направил в Минпромторг.

В нём, в частности, говорится, что получатели субсидий на коммуналку уже признаны государством нуждающимися, поэтому они могут стать первыми кандидатами на получение продуктовых выплат.

Союз предлагает перечислять таким гражданам по три тысячи рублей ежемесячно, пишут «Известия» . Причём средства должны стать целевыми — потратить их можно будет только на продукты отечественного производства. С одной стороны, это обеспечит нуждающихся продовольствием, с другой — поддержит российскую пищевую промышленность, аграриев и торговцев. По мнению Шелища, продовольственные карты будут намного эффективнее, чем «вертолётная» раздача денег всем поровну.

Согласно данным Росстата, в 2019 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получали 3 млн российских семей (5,3% от их общего количества). В Союзе потребителей подсчитали, что на реализацию проекта потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, или 81 млрд рублей в течение 2021 года, если запустить его с 1 апреля. Сумму можно сократить, если исключить из выдачи «продуктового пособия» часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где есть собственные, более мягкие критерии определения нуждающихся.

Актуальность реализации эффективной социальной политики в России сегодня, в частности решение проблемы дифференциации доходов граждан и помощь наименее обеспеченным категориям граждан, не вызывает сомнения. Идея реализации концепции «вертолётных денег» в свете пандемии в 2020 году получила «второе дыхание», но на официальном уровне признаётся неэффективной. В этом смысле идея выдачи продуктовых карточек определённым категориям граждан представляется интересной. Елизавета Рузина доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Рузиной, сама концепция продуктовых карточек выглядит уместной и обоснованной, однако на практике может иметь ряд подводных камней.

В их числе эксперт называет индексацию «номинала» продуктовых карточек, другими словами, индексацию сумм денежных средств в рамках субсидий. Опыт прошлого года показал: цены на продукты питания могут расти опережающими общую инфляцию темпами. Так, по данным Росстата, в 2020-м стоимость продуктов выросла на 6,7%. При этом сильнее всего подорожали сахар-песок — на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, цены на крупу и бобовые увеличились на 20,5%, на овощи и фрукты — на 17,4%.

На реализацию проекта в 2021 году требуется выделить из бюджета порядка 81 млрд рублей. Вопрос о выделении необходимой и достаточной суммы на данный проект в условиях снижения доходов страны и наращивания расходов бюджета не имеет однозначного ответа, — рассуждает Рузина.

По словам эксперта, вопросы вызывает и контроль за целевым использованием денежных средств при условии, что получателям будет переводиться определённая сумма денег для покупки продовольственных товаров отечественного производства.

По мнению и. о. завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия» Светланы Языковой, значительная часть населения, которая помнит карточную систему 90-х годов, вряд ли воспримет данное нововведение положительно.

Хотя цели разные (в 90-х по карточкам просто осуществлялось снабжение, сейчас карточка — это способ поддержки нуждающихся), но негативные впечатления от тех времён могут вызвать страх возврата в прошлое. Введение карточек ещё сильнее подчеркнёт расслоение общества на бедных и богатых. Кроме того, это может привести к злоупотреблениям в сфере закупок и поставок продовольствия за счёт государственных средств. Светлана Языкова кандидат экономических наук, и. о. завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия» кандидат экономических наук, и. о. завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия»

Не вызывает восторга эта идея и у экономиста Семёна Новопрудского. По его словам, никаких продуктовых карточек в стране, переживавшей в своей истории голод и массовую нищету, быть в принципе не должно.

Вместо карточек могут быть, например, адресные финансовые продовольственные денежные пособия малоимущим по чётко определённым государством критериям. В том числе для получателей жилищной субсидии. Но ни по экономическим, ни по каким-либо другим причинам вводить в России продуктовые карточки однозначно не стоит, — убеждён эксперт.

Между тем инвестор Ксения Аверс не исключает, что список продуктов, которые можно будет получить благодаря новой субсидии, будет очень узким, а сам проект продуктовых карточек будет реализован в интересах определённых торговых сетей. С другой стороны, для малообеспеченных россиян плюсы здесь очевидны, так как население страны нищает с огромной скоростью, сетует она.

Тема продуктовых карточек активно обсуждается в России на протяжении нескольких месяцев. В начале февраля Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся на покупку продуктов. Однако правительство заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента соцподдержки граждан. Позднее президент Владимир Путин согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих, признав, что сегодня они уже не столь актуальны, как в разгар эпидемии.