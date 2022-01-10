Экономист призвал не считать позором введение в РФ продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может способствовать появлению в России продуктовых карточек для малообеспеченных граждан. Этого не надо бояться или считать позором, поскольку данная практика имеет место во многих странах, отметил он в беседе с РИА Новости.

Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, — пояснил экономист.

Ничего плохого в таком шаге властей Гринберг не видит.

Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор, — указал Гринберг.

Ранее стало известно, что продуктовые карточки в обозримом будущем в России не появятся, заявила в марте 2021 года депутат Госдумы Татьяна Сопрыкина. По её словам, комитет нижней палаты по труду и соцполитике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.

Эксперты также возражают по поводу введения в РФ продовольственных сертификатов, по которым граждане могли бы получать продукты в магазинах. По их мнению, карточки приведут к расслоению российского общества, а в магазинах могут появиться «отделы для нищих».