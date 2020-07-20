Депутаты хотят запретить брать комиссии за переводы в рамках одного банка

https://static.news.ru/photo/3a2ff606-cab0-11ea-8e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает взимание комиссий за перевод денег между счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Авторами инициативы стала группа парламентариев во главе со справедливороссом Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке к документу отмечается, что банки получают «беспрецедентно высокие прибыли на фоне недокредитованности российской экономики». Поэтому депутаты и считают обоснованной необходимость сместить баланс интересов от кредитной организации к её клиентам.

Ранее в России был отменён так называемый банковский роуминг — комиссии за переводы в рамках одного банка, но между счетами и картами, открытыми в разных регионах России. Однако ряд крупных банков, как отмечает Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба партии, нашёл новый способ делать деньги «из воздуха». Кредитные организации стали вводить комиссии за внутрибанковские переводы, если их сумма превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Лидер СПР при этом привёл статистику Центробанка, согласно которой более 20% прибыли российских банков — это комиссионные доходы. В целом же доход достигает 1,7 триллиона рублей в год.

Получается, что огромные прибыли банкиры получают не с кредитования бизнеса, а с небольших комиссий. По сути, это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян, — полагает Миронов.

Первым новую комиссию за переводы, превышающие 50 тысяч рублей, ввёл Сбербанк. Он также отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По некоторым оценкам, благодаря нововведению к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей, писал NEWS.ru.