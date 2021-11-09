В ГД заявили о неготовности курортов Египта принимать туристов из России

Египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада, судя по недавнему отравлению российских туристов в одном из отелей, не готовы к возросшему турпотоку из РФ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Таким образом он прокомментировал возобновление чартерных авиаперелётов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из РФ. Собеседник добавил, что возвращение таких рейсов вызовет падение стоимости отдыха «из соображений конкуренции» на этих направлениях.

Меня на самом деле больше интересует не появление чартеров, а именно состояние курортов, которые будут принимать наших туристов, потому что последние события, связанные с египетским отравлением, говорят о том, что на местах не готовы к тому, чтобы возобновить такой турпоток, — отметил Тарбаев.

Спикер подчеркнул, что в ГД держат под контролем ситуацию с отравлением россиян. В Ростуризм были направлены соответствующие запросы и получены исчерпывающие ответы.

Говоря о повышении конкурентоспособности внутреннего туризма, Тарбаев заявил, что работать необходимо «над всеми аспектами», а также разобраться с законодательной базой, так как последний принятый в РФ закон, связанный с туризмом, — закон о туризме 1996 года — регулирует, в основном, выездной туризм.

От комитета по туризму мы направили поправки в бюджет, который будет обсуждаться 23 ноября. Они касаются распространения кешбэка на детский туризм, на детские лагеря и увеличение суммы кешбэка на поездки на Дальний Восток. Параллельно подняты вопросы о ценах на авиаперелёты внутри страны. Нужно параллельно работать над всеми аспектами туризма, так как этот продукт включает в себя около 50 отраслей экономических, если хотя бы одна из начинает просаживаться, то туризм получим не полноценный, — подытожил Тарбаев.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера в результате теракта над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека.

В 2018 году полёты в Каир были возобновлены, при этом регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом восстановили лишь в августе 2021 года. Теперь разрешены и чартерные рейсы. Об их запуске заявили, в частности, Smartavia и Royal Flight. При этом S7 отправку чартеров в дополнение к существующим рейсам не планировала.