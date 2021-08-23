Делягин: надо прекратить раздавать людям оскорбляющие подачки

Российский экономист Михаил Делягин прокомментировал NEWS.ru предложение президента Владимира Путина раздать после выборов в Госдуму всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч в конце года.

Делягин считает, что любая выплата пенсионерам — это хорошо.

У нас огромное количество пенсионеров, которые имеют пенсию на треть ниже прожиточного минимума. Государство как будто карает людей за то, что они были слишком бедны, когда работали, — сказал экономист.

По его мнению, Конституция России гарантирует каждому человеку право на жизнь и государство обязано ему обеспечить прожиточный минимум, причём не заниженный втрое, а реальный. Независимо от того, какой человек: хороший, плохой, пьющий, непьющий — неважно. А в России получается, что убрав индексацию и введя понижающие коэффициенты, государство как будто наказывает людей за то, что платило им слишком мало, когда они работали. Особенно это несправедливо в отношении военных, которые рискуют своей жизнью и выбирают путь служения в армии, подчеркнул эксперт. Он отметил, что предложение о выплатах было сформулировано странно.

И эти выплаты похожи на подачки, которые унижают и оскорбляют людей. Может, лучше начать выполнять обязательства перед людьми? Прекратить раздавать оскорбляющие подачки, — подчеркнул Делягин.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Об этом он сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье. Президент попросил отреагировать партию после того, как она сформирует фракцию в новой Думе.