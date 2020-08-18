Дегтярёв предложил ввести налоговый вычет для туристов в ДФО

https://static.news.ru/photo/284b26a0-e120-11ea-9925-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтяров Фото: Руслан Торубаров/khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил ввести для стимуляции туристического потока налоговый вычет для путешественников на Дальнем Востоке.

Дегтярёв уточнил, что на вычет в таком случае смогут рассчитывать российские граждане, приезжающие на Дальний Восток по пакетным турам на срок не менее трёх дней. Своё предложение врио озвучил в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что максимальная сумма вычета может достигать 26 тысяч рублей на каждого путешественника.

Она, кстати, соизмерима с расходами на перелёт по действующей плоской шкале авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по перелёту на Дальний Восток, — отметил Дегтярёв.

Также врио напомнил, что в связи с пандемией коронавируса, за полгода 2020 года турпоток в ДФО составил лишь 9% от уровня 2019 года.

Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю... Наши Шантарские острова в Охотском море попали в топ-30 ключевых дестинаций РФ. Конкурс проводился АСИ (Агентство стратегических инициатив. — NEWS.ru), и в целом отрасль, конечно, демонстрирует рост, — заключил врио.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, в ходе которой обсудил вопросы бюджетной обеспеченности региона, соцзащиты населения и выравнивания тарифов.