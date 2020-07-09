Дефицит бюджета США за июнь сравнялся с показателем за весь прошлый год

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Дефицит бюджета Соединённых Штатов за первый месяц лета 2020 года оказался почти равен показателю за весь прошлый финансовый год, говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.

Так, в июне дефицит оказался равен $863 млрд, а по итогам финансового 2019-го года (финансовый год в США заканчивается в сентябре — NEWS.ru), он составлял $984 млрд. При этом в июне 2019 года этот показатель был на уровне $8 млрд.

Как поясняется в докладе, такая ситуация в США сложилась из-за пандемии коронавируса, а именно, из-за экономического спада и мер, предпринятых правительством страны в условиях кризиса.

Дефицит федерального бюджета за первые девять месяцев 2020 финансового года составил $2,7 трлн, что на $2 трлн больше дефицита, зафиксированного за аналогичный период прошлого года, — говорится в документе.

Уточняется также, что объём поступлений в бюджет с начала финансового года упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы при этом выросли почти на 50%, передаёт ТАСС.

Власти США с начала пандемии направили около $3 трлн на экстренные меры стимулирования экономического роста страны и планируют подготовить ещё один пакет таких мер.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что восстановление экономики США, которое началось после снятия ограничительных мер, может значительно замедлиться из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.