Чубайс покинул очередной пост Чубайс ушел с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс уйдет с поста сопредседателя некоммерческого партнерства Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Заявление Чубайса о досрочном сложении полномочий 10 июня рассмотрел президиум АРВЭ.

Это решение лично Анатолия Борисовича, он написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации, — сказал источник.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Самого экс-главу «Роснано» видели в Стамбуле.

Ранее Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы на 27 апреля для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако, по словам адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова, мобильный телефон чиновника был недоступен, повестки он не забирал.

28 мая силовые структуры объявили, что намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» до этого заявил, что у Чубайса нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолета.