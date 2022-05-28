Силовики проверят данные о тайных счетах Чубайса в европейских банках ТАСС: в РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса

Анатолий Чубайс / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российские силовики намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, некоторое время назад покинувшего Россию. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. По их словам, суммы на счетах могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте.

Как рассказали собеседники агентства, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса.

Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов, — сообщил один из источников.

При этом у интересах следствия не уточняется, в каких именно финансовых учреждениях хранятся накопления, «возможно, полученные незаконным путём».

Официальными комментариями силовых структур РФ и представителей Анатолия Чубайса ТАСС не располагает.

Ранее представитель Чубайса заявил, что у экс-спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолёта.

В свою очередь, глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся ущерб в 28 млрд рублей.