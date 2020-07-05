Число бедных в России выросло до 18 млн человек

https://static.news.ru/photo/2fc99f64-bf11-11ea-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число бедных граждан в России по итогам прошлого года составило 18 млн человек или 12% населения страны. Это почти на 3 млн человек больше, чем в 2012 году, когда в РФ было зафиксировано наименьшее число бедных — 15,5 млн человек.

Лучше всего живут в ЯНАО — там бедных всего 5,6% от населения. Хуже всего положение обстоит в Тыве, где за чертой бедности находится 35% жителей, пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты собственного исследования. Благополучной можно считать обстановку в нефтегазовых регионах.

Так, в ЯНАО половина населения имеет доходы выше среднего показателя, и они более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров. В этом регионе люди могут рассчитывать на высокий уровень материального благополучия. И даже в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом.

Ненецкий автономный округ расположился на втором месте в рейтинге по уровню достатка. Там отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров составляет 2,92 пункта. Москва занимает только третью строчку по уровню богатых и отстаёт от ЯНАО по вышеуказанному показателю на 30%.

Острая проблема бедности наблюдается в Тыве, Ингушетии, Алтае. В этих регионах люди, живущие за чертой бедности, не просто остро нуждаются в деньгах, в борются за выживание. А сейчас на фоне пандемии и кризиса на быстрое решение проблемы надеяться не стоит.

Потеря доходов в первую очередь бьёт по бедным, так как даже небольшое их снижение заставляет людей отказываться от самого необходимого — базовых трат.

Люди с небольшими доходами имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на «чёрный день», — делают вывод эксперты издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на сайте Организации Объединённых Наций (ООН) появился документ, в котором говорится, что Россия победила крайнюю нищету. Аналитический центр при российском правительстве, Минэкономразвития, МИД, Росстат и другие ведомства провели исследование и создали отчёт под названием «Добровольный национальный обзор».