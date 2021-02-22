Четверть россиян ожидают роста доходов в 2021 году

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Значительная часть россиян надеется на улучшение своего финансового положения в ближайшие шесть месяцев, несмотря на то что доходы населения РФ продолжают сокращаться.

«Известия» приводят результаты социологического опроса, проведённого ВЦИОМом и «ДОМ.РФ». В январе 2021 года 26% респондентов заявили, что ожидают роста доходов уже в ближайшие месяцы. В начале пандемии коронавируса в аналогичном опросе так ответили только 13% участников.

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг отметил, что результаты последнего опроса отражают стабилизацию обстановки в России после пандемии. По его словам, больше всех на улучшение финансового положения надеются парикмахеры, официанты, работники фитнес-клубов и торговых центров и представители малого бизнеса — то есть наиболее пострадавшие от экономических последствий пандемии категории граждан.

Ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, привели к закрытию предприятий и снижению доходов населения. По данным Росстата, за 2020 год доходы снизились на 3,5%, что оказалось самым значительным сокращением с 2016 года. Власти страны признают, что ситуация требует новых решений в дополнение к тем мерам поддержки, что уже были введены.

Ранее NEWS.ru приводил результаты соцопроса, показавшие, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной.