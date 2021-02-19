Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты

https://static.news.ru/photo/04fe5898-7298-11eb-bc23-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование показало, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной.

Так, 69% опрошенных не заметили сдерживания роста стоимости продовольственных продуктов. Люди отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие меры приведут к дефициту товаров.

При этом чаще всего за вариант незамеченного сдерживания роста цен голосовали мужчины, нежели женщины — 72% против 65%. Кроме того, в основном не заметили заморозки цен люди с зарплатой от 80 тысяч рублей (77%).

Что касается продовольственных сертификатов для малоимущих, то их одобряет порядка половины опрошенных россиян — 48%. Большинство сторонников этой инициативы находятся в возрасте до 34 лет (54%), говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продуты питания дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Президент одобрил намерение Министерства экономического развития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счёт средств, полученных с внешних рынков за счёт ценового демпфера.