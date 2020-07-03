Государство сделало довольно много, чтобы стимулировать банки рефинансировать кредиты как бизнесу, так и населению. Вместе с тем те сложности, с которыми столкнулись клиенты финансовых организаций, оказались для многих трудно решаемыми. И лишь после нескольких этапов настойчивых просьб со стороны властей и ЦБ кредитные организации стали легче выдавать заёмные деньги, перестав массово отказывать обратившимся в средствах. Но с какими проблемами в этой связи могут столкнуться россияне сейчас и не получится ли так, что они потом будут брать в долг новые средства для рефинансирования прежней задолженности?

Важно помнить, что при рефинансировании кредита у заёмщика, как правило, ничего в жизни не меняется — остаются прежние доходы, а то и вообще человек может остаться без работы.

Банки идут клиентам на встречу, устраивая им кредитные каникулы, при этом должники продолжают оставаться в предбанкротном состоянии, и тут уже не известно — стоит ли вообще связываться с рефинансированием? Может, учитывая все сложности, действительно проще и лучше объявить себя банкротом.

Сейчас мы столкнулись с множеством проблем с микрофинансовыми организациями, с банками же проблем меньше, поскольку некоторые из них всё-таки поддерживаются государством и ЦБ. МФО не возвращают свои кредиты или не выполняют свои обязательства, прикрываясь кризисом, пишут жалобы регулятору, что «как же так — нам обещали, что помогут, а никто не помогает». Но поскольку это массовое явление, то практически у большинства МФО сложилось тяжёлое положение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пояснил NEWS.ru профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков, если человек рефинансирует кредит, то он меняет условия выдачи.

Допустим, мы заключили с вами договор на два года под 15% годовых. Во время пандемии договорились, что у вас будут каникулы на три месяца и ввиду снижения ключевой ставки, мы с вами ещё и процентную ставку понизили. Всё, теперь у нас как бы немножко другой кредит: и срок побольше, и процент поменьше. Вот это называется рефинансированием, когда продлеваются старые условия, и ещё и они могут быть пересмотрены. А теперь вы говорите: мы возьмём новый кредит для погашения старого. Но, извините, а чем вы собираетесь гасить новый? Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Рефинансирование — мера положительная, но она не решает проблемы, если человека уволили. Изменились глобально условия и у работника больше нет средств ни на жизнь, ни для погашения кредитов. А спустя пару месяцев, когда кредитные каникулы закончатся, банк будет сам объявлять должников банкротами. То есть теперь инициатива по объявлению физического лица банкротом будет не за самим заёмщиком, а за финучреждением.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть ли подводные камни?

По мнению экономиста Андрея Колганова, в ситуации с рефинансированием особенных подводных камней быть не должно. Это связано с тем, что ситуация касается как банков, так и населения. Но почему она выгодна для кредитных организаций? Прежде всего, выгоду получает и тот банк, кредит которого закрывается, и тот, в который переносится кредит.

Тот банк, который изначально выдавал кредит получает возврат полной суммы, и у него всё прекрасно на 100%. Новый банк получает клиента и получает проценты за кредит. То есть он тоже остаётся с прибылью. Конечно, он берёт на себя некий риск, что человек окажется неплатёжеспособным, но эти риски есть всегда при выдаче кредитов.

Клиенту это выгодно, потому что он в новом банке будет платить процент меньше, чем в старом. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Однако надо помнить, что далеко не все, кто был уволен или пережил закрытие предприятия в условиях коронавируса, смогут найти работу. Но к рефинансированию это прямого отношения не имеет, так как относится к тому, что в действительности часть людей окажется не в состоянии платить по обязательствам в результате кризиса и того, что экономика ещё не восстановилась после пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но важно знать, что некоторые банки пытаются найти дополнительную выгоду в операциях рефинансирования и предлагают оформлять кредит несколько на большую сумму, чем он был в старом и плюс к этому брать ещё комиссию за оформление нового кредита. И иногда, особенно если у человека остаток займа сравнительно небольшой, получается так, что рефинансироваться становится невыгодно.

Вместе с тем для пересмотра имеющихся задолженностей благоприятные условия смог создать ЦБ, последовательно снижавший ключевую ставку, тем самым подталкивая банки пересматривать условия по имеющимся предложениям, делая их для населения более привлекательными.

Все проблемы не решатся

Экономист Андрей Бунич напоминает, что понятие рефинансирования гораздо шире. Это в том числе и любые операции под залог ценных бумаг, когда деньги предоставляются банкам.

Не везде политика банков одинаковая, поэтому понятно, что людям надо дать возможность в максимальной степени выбрать, особенно в кризисной ситуации, чтобы они не были связаны по рукам и ногам. Это вроде как роуминг переключить, оператора связи сменить. Андрей Бунич экономист экономист

Рефинансирование, конечно, помогает, но только с его помощью выйти из кризиса невозможно. Это частная мера, которая необходима в кризисной ситуации и принципиально вопрос задолженности при этом не решается. Да, человек может получить проценты получше, срок повыгоднее, но принципиально сам вопрос долга никуда не уходит. Платить всё равно надо.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому реальной помощью могло бы стать послабление по кредитам, в том числе и по остальным задолженностям. Кредиты не спишешь просто так, а вот часть задолженности коммунальной, например, можно смело простить. Это касается и уменьшения налогов в кризис, хотя Россия тут действует совсем иначе. А ведь могло бы сыграть на пользу как властям, подняв уровень доверия к ним, так и населению.