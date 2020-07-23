Цены на нефть растут на ослаблении доллара

https://static.news.ru/photo/9df9c47a-cd79-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление доллара поддержало цену сырьевых товаров. Так, стоимость нефти Brent выросла до $43,46 за баррель.

По сравнению с данными на закрытии предыдущих торгов, сентябрьские фьючерсы нефтяной смеси марки Brent подорожали на 0,35%. Баррель светлой техасской нефти WTI с поставкой в сентябре также подорожал на 0,15% — до $41,13.

Ранее индекс доллара, то есть курс американской валюты к корзине шести стран — основных торговых партнёров Соединённых Штатов, упал почти до двухлетнего минимума — до 94,6 пункта, это минимальное значение с сентября 2018 года, передаёт РИА Новости. За две недели данный индекс рос лишь на протяжении одной торговой сессии, а с начала июля упал на 2,7%.

Кроме того, рынок ждёт нового пакета мер поддержки американской экономики.

Цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку ожидания того, что конгрессу удастся предоставить еще один пакет поддержки из-за пандемии, высоки, — цитирует мнение старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа. Речь идёт о фиксировании цены на поставку природных ресурсов на определённом уровне заранее.