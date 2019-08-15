https://static.news.ru/photo/78f3758e-bfe4-11e9-ab71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,98% — до $58,8 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,29%, до $55,16.

Как писал News.ru ранее, управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.