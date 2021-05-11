Цены на древесину взлетели до рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/fd591ee2-b2e9-11eb-864d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на пиломатериалы в США за год выросли в 4,3 раза, с $330 до $1420 за 1 тысячу досочных футов, что соответствует $917 за кубометр. Это произошло на фоне бума строительства деревянных домов. По той же причине цены на пиломатериалы бьют рекорды в Китае и Европе. Об этом сообщает РБК.

Цены на пиломатериалы бьют рекорды на всех региональных рынках — в Китае, Европе и США, — заявил агентству вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group Михаил Милешин.

По прогнозу Lesprom Network, это только начало суперцикла роста стоимости древесины во всём мире и высокие цены сохранятся как минимум до конца 2022 года.

По мнению экспертов отрасли, увеличение спроса на пиломатериалы возникло во время пандемии коронавируса, которая спровоцировала ремонт и строительство загородного жилья.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году спрос на деревянные домокомплекты вырос у 83% производителей. Учитывая доступность и относительную дешевизну строительной древесины, работы у производителей домокомплектов могло бы ещё прибавиться, если бы в стране работала соответствующая ипотечная программа. Ведь согласно опросам, больше 60% людей хотели бы жить в своём доме.

В 2018-м и 2019 году власти уже пытались запустить программу льготного кредитования для желающих обзавестись деревянным домом. Государство субсидировало 5-процентную скидку, в итоге заёмщик мог взять ссуду под 10−12%, близким на тот момент к ставкам по ипотеке на квартиру.