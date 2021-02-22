Центробанк сообщил подробности проекта страхования пенсии россиян

https://static.news.ru/photo/1baf5df2-7654-11eb-882c-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Центробанк сообщил, что разработка проекта страхования добровольной накопительной пенсии запланирована на 2022 год. Она будет проходить в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения.

Уже готов документ по страхованию взносов на сумму 1,4 млн рублей. То есть под защиту государства попадают взносы на указанную сумму и выплаты в размере не более двух социальных пенсий — порядка 11,5 тысячи рублей, пишут «Известия».

Проект призван помочь вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по негосударственным программам.

С просьбой ускорить подготовку проекта в Минфин обратились Ассоциация НПФ «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация НПФ. Согласно данным объединений, по состоянию на сентябрь прошлого года на прибавку к пенсии копят 6,16 млн россиян, объём резервов уже составил 1,43 трлн рублей, получают негосударственную пенсию 1,57 млн граждан.

Некоторые эксперты считают, что сумма в 1,4 млн рублей недостаточна, но, тем не менее, надо с чего-то начинать. Продление моратория на взносы в накопительную часть пенсионного страхования показало, что не за горами перевод накопительного компонента в добровольную систему. И самым логичным станет выбор НПФ, но для этого нужно унифицировать систему гарантий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что списки работников, имеющих право выхода на досрочную пенсию, пополнились новыми категориями работников. Теперь при назначении пенсии в стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.