Центробанк РФ впервые с марта оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк России впервые с марта оставил без изменений ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,5%, отмечается на сайте регулятора. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом динамики, рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, — сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал снизить ключевую ставку до 5%. По его мнению, без этого невозможно преодолеть кризис в отечественной экономике. Он также предрек новые социальные и экономические проблемы до конца следующего года, если не принять меры к изменению ситуации. По словам Дерипаски, ни предприниматели, ни население не будут брать «кабально дорогие кредиты», а инвесторов из других стран не получится привлечь из-за «запредельно высокого» курса рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство.