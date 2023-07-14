Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

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Инфляция в России будет ускоряться по мере нарастания ценового давления, сообщили в Центробанке. По данным регулятора, в 2023 году этот показатель может достичь отметки 6,5%, однако уже в следующем, вероятно, вернется к 4%, закрепившись на уровне целевого показателя.

Показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно базовому сценарию от 28 апреля 2023 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году, — сказано в отчете.

В ЦБ также обратили внимание на рост потребительских цен. В июне с поправкой на сезонность этот показатель составил 0,52% против 0,39% в мае. Средний прирост с апреля по июнь достиг отметки 0,41%. Это эксперты объясняют среди прочего повышением потребительской активности. В то же время большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования выступали сдерживающим фактором.

Ранее в Центробанке объяснили ослабление национальной валюты. Как рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, стоимость рубля падает из-за изменения торгового баланса, что является следствием сокращения экспортной выручки.

Финансовый аналитик Александр Разуваев уверен, что в скором времени рубль начнет укрепляться за счет повышения ключевой ставки с 7,5% до 8%. Эксперт уверен, что к концу текущего года курс стабилизируется и зафиксируется на уровне 65–70 рублей за доллар США.