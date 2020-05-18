Центробанк РФ ожидает роста показателя годовой инфляции

https://static.news.ru/photo/ab0d126c-9934-11ea-899b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России ожидает в ближнесрочной перспективе дальнейшего повышения показателя годовой инфляции, который в апреле составил 3,1%.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на предоставленные финансовым регулятором материалы, с марта годовая инфляция выросла на 0,6 процентного пункта. В Центробанке связывают ускорение роста цен с повышенным спросом на предметы первой необходимости и продукты питания в условиях введённых в регионах России санитарных ограничений. При неизбежном падении спроса инфляция должна замедлиться. Однако аналитики привели и другие факторы, которые могут повлиять на этот показатель.

В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчёта низких значений лета-осени 2019 года, — отмечается в материалах ЦБ.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России снизились ставки по ипотечным кредитам до показателей середины февраля. В 15 ведущих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.