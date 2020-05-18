Центробанк РФ ожидает роста показателя годовой инфляции

Банк России ожидает в ближнесрочной перспективе дальнейшего повышения показателя годовой инфляции, который в апреле составил 3,1%.
Как
В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчёта низких значений лета-осени 2019 года, — отмечается в материалах ЦБ.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России снизились ставки по ипотечным кредитам до показателей середины февраля. В 15 ведущих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.
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