Ценовые пляски: когда политика работает против экономики

Ростом цен в России сегодня никого не удивишь. О нём пишут, пробуют найти ему объяснение, пытаются остановить. Получается, правда, не очень. Компенсируя выпадающие доходы, бизнесмены продолжают повышать ценники, а потребители — безропотно платить. Одновременно люди вынуждены экономить, всё туже и туже затягивая пояса. Почему падение платёжеспособного спроса не приводит к снижению цен, как во всём мире, — не праздный вопрос, ответ на который искал NEWS.ru.

Российская экономика продолжает удивлять. Из-за пандемии спрос во многих сферах снизился, а где-то даже откровенно рухнул. Падение реальных доходов привело к тому, что россияне вновь стали экономить на путешествиях, развлечениях и даже на продуктах. К слову, именно стоимость продовольствия волнует рядовых потребителей в первую очередь.

По мнению экспертов, во многом причина безудержного роста цен — огрехи экономической политики, которая в свою очередь является первопричиной «недоразвитости» российской рыночной экономики.

При адекватной политике и с экономикой всё было бы в порядке, уверен директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Наша хроническая проблема, наша беда — недостаточный уровень конкуренции в экономике. Потребитель никуда не денется, он всё равно купит, даже невзирая на невысокое качество продукции. Проблема фундаментальная. Это где-то и действия монополистов, где-то — сговор поставщиков, а где-то — дружба с губернатором, которая имеет гораздо большее значение, чем конкурентоспособная цена и качество товара. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа директор Института стратегического анализа

По словам эксперта, другой вопрос уже из области ментальности российского бизнеса. Решить проблему выпадающих доходов можно двумя путями. В условиях недостаточного спроса можно попытаться не поднимать или даже снизить цены: в накладе компания не останется, ведь объёмы продаж благодаря доступной цене должны увеличиться. Но отечественные предприятия зачастую идут другим путём. В условиях кризиса, проблем с экономикой, выпадающих доходов они поднимают цены, сетует экономист.

Это и проще, и быстрее, и кажется, что результат будет достигнут раньше. Данное убеждение засело в головах настолько глубоко, что все проблемы решаются именно таким образом — «давайте поднимем цены и компенсируем выпадающие доходы», — говорит Николаев.

По мнению эксперта, решение проблемы начинается с её осознания и признания. Признав наличие проблем с конкуренцией, государство должно начать активнее защищать и развивать её. Здоровая конкуренция в одночасье не возникнет, это «дело муторное, длительное», замечает Николаев, напоминая, что «мы уже десятки лет развиваем рыночную экономику». Но защита и развитие конкуренции — задача не одной лишь Федеральной антимонопольной службы. В данном случае все экономические ведомства должны работать в связке, сделав этот вопрос приоритетным.

Подход простой: сначала мы признаём существующую проблему с конкуренцией, затем идёт анализ, а дальше — работа по ключевым проблемным точкам, — уточняет Николаев.

Впрочем, экономисты признают, что недоразвитость конкуренции не единственный фактор, влияющий на цены. Это и то, что происходит с рублём, и то, каким образом власти пытаются повлиять на стоимость тех или иных товаров. Если пытаться обуздать цены их замораживанием, впоследствии можно ожидать более высоких темпов инфляции. Просто не надо больше совершать подобные ошибки, предупреждает Игорь Николаев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Растущий ценник — это обратная сторона медали под названием «доходы населения». Потребительские цены повышаются вовсе не на фоне роста доходов граждан, а как раз на фоне их падения, указывает профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин. Нас интересует не количество рублей, которое мы получаем, а то количество товаров и услуг, которые мы можем за эти рубли приобрести.

Растущие цены как раз свидетельствуют о падении доходов населения. Если бы не данное обстоятельство, темпы инфляции были бы заметно выше за счёт эффекта переноса валютного курса в цены, считает экономист. Напомним, по итогам 2020 года курс рубля к доллару упал на 17%. А годовая инфляция в январе, по данным Росстата, составила 5,2%.

Сегодня россияне начинают активно экономить, перемещать спрос на менее дорожающие или изначально менее дорогие (и менее качественные) товары. Вот главный фактор, который препятствует безудержному повышению цен, а не попытки Центробанка сдержать рост денежной массы. Александр Лякин завкафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ завкафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ

В итоге и за девальвацию, и за растущие издержки компаний вынужден расплачиваться конечный потребитель. Решение проблемы эксперт видит в увеличении доходов населения, но никак не в попытках ограничить цены сверху.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников напоминает, что цены растут не только в России, но и во всём мире в целом.

Наши коллеги из Бразилии, Италии, Индии, Германии, ЮАР и других стран в последние месяцы только и говорят о растущей стоимости жизни и меняющейся из-за этого структуры потребления. Воздействие мирового кризиса на национальные экономики негативно, однако все страдают по-разному. В России негативные эффекты глобального спада не слабее и не сильнее, чем в других странах. При этом — что важно — как и в других государствах, эти внешние эффекты усиливаются проблемами внутренней экономической политики. Сергей Черников кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН

По словам эксперта, российские чиновники, отвечающие за экономическую политику государства, почему-то считают первостепенной задачей увеличение налоговой нагрузки, ужесточение контроля за переводами, повышение НДС, упрощение международного движения капитала (видимо, скорость оттока слишком мала), борьбу с обналичиванием денег и прочие «методы кнута».

А вот с «пряниками» в Росси сложнее: объёмы поддержки невелики, её распределение непонятно, с доведением средств до потребителей и бизнеса ситуация откровенно плоха, — перечисляет Черников.

Падение спроса вместе с ростом издержек компаний, в том числе из-за глобальных факторов, привести к стабилизации цен или их снижению никак не может, подчёркивает эксперт. По его мнению, кардинально исправить ситуацию в условиях мирового кризиса и очевидного идейного застоя экономического блока правительства не получится, так что рост цен и падение доходов, скорее всего, продолжатся. Вместе с тем экономист предполагает, что со стороны потребителей естественным образом начнётся самоорганизация в «кооперативы» и сообщества для снижения издержек при закупках.