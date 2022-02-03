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Цена нефти Urals поднялась выше $93 за баррель впервые за семь лет

Цена нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше $93 за баррель впервые за семь лет
07:52, 04 февраля 2022
Цена нефти Urals поднялась выше $93 за баррель впервые за семь лет Фото: lukoil. ru/Global Look Press
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Стоимость российской нефти марки Urals на торгах в Европе 3 февраля превысила отметку $93 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в международном агентстве Argus. В последнее время стоимость Urals активно растёт вслед за маркой Brent, которая впервые за семь лет превысила отметку $91 за баррель.

В четверг, 3 февраля, стоимость барреля нефти марки Urals в зоне Средиземноморья (CIF Augusta) составила $93,19. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) к закрытию торгов стоимость Urals достигла $90,46 за баррель.

При этом российская марка продолжает торговаться с дисконтом к североморскому датированному сорту, чей индекс рассчитывается агентством Argus.Таким образом, в зоне Средиземноморья 3 февраля дисконт составил $0,4 за баррель, а на европейском северо-западе — $3,13 за баррель.

Североморский датированный сорт рассчитывается на основании стоимости нефти пяти сортов, которые добываются в Северном море: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

В российском бюджете на 2022 год стоимость нефти заложена на уровне $44,2 за баррель.

Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля выросла на $1 и составила $47,7 за тонну. Средняя цена на нефть марки Urals с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года составила $77,16 за баррель против $75,75 месяцем ранее.

Также стало известно, что РФ поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов.

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