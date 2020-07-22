Цена нефти Brent поднялась выше $44 за баррель

https://static.news.ru/photo/a3bc0cf6-ccb1-11ea-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Цены на нефть пошли в рост после снижения на информации о росте запасов сырья в США.

Так, по данным торгов на 09:45 мск, нефтяная смесь марки Brent с поставкой в сентябре выросла до $44,48 за баррель (+0,43%). Фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также подросли на 0,43%, до $42,09 за баррель.

Ранее сообщалось, что за неделю по 17 июля запасы коммерческой нефти в Соединённых Штатах выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,1 миллиона баррелей. В эту статистику не входит нефть из стратегического резерва страны.

Как писал NEWS.ru, сделка с ОПЕК+ привела к тому, что страны, подписавшие соглашение, в том числе и Россия, снизили экспорт чёрного золота, что сделало их сырьё дороже. При этом Соединённые Штаты получили новые возможности. Такие данные приводят Refinitiv Eikon и европейские трейдеры.