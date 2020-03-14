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Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам понижен до 0–0,25%.

Своё решение в ведомстве объяснили борьбой с рисками из-за коронавируса. Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив, — цитирует...