Мировые цены на нефть снизились на 5% в ночь на 16 марта. Об этом
Цена на североморскую нефть марки Brent составляет $31,9 за баррель, понижение составило 6,1%. Цена WTI составляет $30,15, понижение составило 5,2%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
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