https://static.news.ru/photo/7f235f86-65da-11ea-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что сейчас нет оснований говорить о снижении социально ориентированных статей бюджета, передаёт ТАСС. Таким образом, нет поводов для разговоров о сокращении обязательств, ассигнования на которые предусмотрены на ближайшие три года, заверил глава Минфина.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов намерено потратить на стабилизацию экономики 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. По словам Силуанова, инфляция в 2020 году не превысит 4%.