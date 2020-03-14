При сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
Он отметил, что сейчас нет оснований говорить о снижении социально ориентированных статей бюджета,
Как писал NEWS.ru, Министерство финансов намерено потратить на стабилизацию экономики 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. По словам Силуанова, инфляция в 2020 году не превысит 4%.
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