Цена биткоина в среднем опускается на 1,5%

https://static.news.ru/photo/c5f51bbc-f3f5-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина утром 11 сентября падает в среднем на 1,5%.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 07:51 самая известная криптовалюта теряла 1,56%, опускаясь до $10 227. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал на 1,61% — до $10 218. Всего на его долю приходится около 56,8% рынка.

В понедельник, 7 сентября, стоимость биткоина впервые с 27 июля опустилась ниже психологической отметки в $10 тысяч и достигла $9930. 8, 9 и 10 сентября цена криптовалюты меняла динамику: переходила от падения к росту, а затем вновь падала.

Как отметил независимый эксперт Мансур Гусейнов, стоимость биткоина достигла максимума в рамках своего диапазона торгов и теперь ожидаемо снижается.

После двух дней умеренного роста биткоин достиг верхней части диапазона консолидации и снова пошёл вниз. Для тех, кто рассчитывает на рост, неделя в идеале должна закрыться выше 10 500 долларов, в ином случае падение более вероятно, — сообщил он.

По его словам, также необходимо следить, как торгуются акции США: если они падают, шанс на рост криптовалюты небольшой, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, что инвестиции в криптовалюты — одна из самых рискованных сделок, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не прогореть. В будущем большинство цифровых монет станет историей.