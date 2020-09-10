Цена биткоина в среднем опускается на 1,5%

Стоимость биткоина утром 11 сентября падает в среднем на 1,5%.
Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 07:51 самая известная криптовалюта теряла 1,56%, опускаясь до $10 227. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал на 1,61% — до $10 218. Всего на его долю приходится около 56,8% рынка.
В понедельник, 7 сентября, стоимость биткоина впервые с 27 июля опустилась ниже психологической отметки в $10 тысяч и достигла $9930. 8, 9 и 10 сентября цена криптовалюты меняла динамику: переходила от падения к росту, а затем вновь падала.
Как отметил независимый эксперт Мансур Гусейнов, стоимость биткоина достигла максимума в рамках своего диапазона торгов и теперь ожидаемо снижается.
После двух дней умеренного роста биткоин достиг верхней части диапазона консолидации и снова пошёл вниз. Для тех, кто рассчитывает на рост, неделя в идеале должна закрыться выше 10 500 долларов, в ином случае падение более вероятно, — сообщил он.
По его словам, также необходимо следить, как торгуются акции США: если они падают, шанс на рост криптовалюты небольшой,
Как писал NEWS.ru, ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, что инвестиции в криптовалюты — одна из самых рискованных сделок, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не прогореть. В будущем большинство цифровых монет станет историей.
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