Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

https://static.news.ru/photo/78ffc728-e4d5-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвестиции в криптовалюты — одна из самых рискованных сделок, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не прогореть, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. В будущем большинство цифровых монет станет историей, предупредил эксперт.

Покупку цифровых активов необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни. Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется ещё не один, а может быть, и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе, — обозначил ситуацию финансист.

Он напомнил, что биткоин, в частности, терял и 95% от стоимости пиковых значений, а в марте потерял в цене 40% за сутки. Такие колебания должны быть предупреждением для желающих «озолотиться» в кратчайшие сроки. А для профи криптовалюты — инвестиции, но не объект для спекуляции, передаёт ПРАЙМ.

Важно делать ставку только на проверенные временем криптовалюты. Помимо биткоина, который воспринимается как «цифровое золото», это может быть также Ethereum, который позиционируется как «глобальный компьютер» (развернутые на нем децентрализованные приложения) и некоторые перспективные проекты, которые могут составить ему конкуренцию. В будущем останется от силы пару десятков цифровых монет, остальные станут частью истории. Для криптоинвесторов важно не ошибиться в выборе, — подчеркнул Коган.

Финансист рассказал, что глава успешного криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед, принёсший своим инвесторам 15 000% доходности за семь лет, не рекомендует вкладывать в криптовалюты больше, чем человек морально готов потерять, и ориентироваться на удержание позиций в течение 10–15 лет. При этом Морхед ожидает шестизначную цифру по биткоину в течение двух лет. Криптоблогер Plan B рекомендует воспринимать вложения в криптовалюту в качестве покупки опциона колл «вне денег» — то есть, вероятность получения куша в сумме $1 млн составляет 1–5%.

По мнению аналитика Messari Райана Уоткинса биткоин может подорожать до $50 000 если институциональные инвесторы в качестве хеджа вложат всего 1%. Эксперт уверен, что такой сценарий не выглядит фантастическим, если учитывать спад мировой экономики и безграничную эмиссию центробанков мира.

Как писал NEWS.ru ранее, предприниматель Михаил Успенский получил первый в России кредит под залог криптовалюты. Его выдал Экспобанк. Отмечается, что кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves.