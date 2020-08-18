ЦБ повысил курс доллара до 73,43 рубля на 19 августа

https://static.news.ru/photo/d5129f3e-e13a-11ea-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центральный Банк России повысил официальный курс доллара на 19 августа 2020 года до 73,4321 рубля — на 46,45 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс также был повышен до 87,3401 рубля — на 87,35 копейки.

К августу 2020 года РФ лишилась 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП) — закрылся практически каждый пятый объект в данном секторе экономики, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению экспертов, 2020-й стал одним из самых тяжёлых для предпринимателей. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) многие компании могли не пережить кризиса.

Ранее, 17 августа, доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал по отношению к российскому рублю на 0,1% и достиг показателя в 72,95 рубля за единицу. Евро прибавил 0,3%, до 86,51 руб.