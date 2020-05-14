ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

https://static.news.ru/photo/f2ed9ecc-965e-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Центробанк положительно относится к идее упростить банкротство для наиболее уязвимых частей населения России.

При этом максимальная сумма долга гражданина не может быть выше 500 тысяч рублей, и он должен пройти исполнительное производство. Также у банкрота не может быть движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья, передаёт РБК.

Также, по мнению регулятора, на финансовом рынке возможно создание института медиации (с привлечением третьих лиц) для реструктуризации долгов без объявления банкротства.

Как писал NEWS.ru ранее, Банк России назвал условие, при котором внесудебное банкротство может быть доступно гражданам. По мнению регулятора, эта процедура должна применяться к физическим лицам, только если ранее приставы не нашли у них имущество для погашения долгов. Речь идёт о принимаемом законопроекте.