ЦБ назвал условие для внесудебного банкротства граждан

https://static.news.ru/photo/19533976-9454-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России назвали условие, при котором внесудебное банкротство может быть доступно гражданам. По мнению регулятора, эта процедура должна применяться к физическим лицам, только если ранее приставы не нашли у них имущество для погашения долгов. Речь идёт о принимаемом законопроекте.

В конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством упростить процедуру банкротства граждан. В середине апреля спецкомитет нижней палаты парламента утвердил ко второму чтению доработанный текст законопроекта.

Как заявлял депутат Николай Николаев, во внесудебном порядке процедурой банкротства получат право воспользоваться граждане, задолжавшие от 200 тысяч рублей до 500 тыс. рублей. При этом у них не должно быть имущества, средств существования, а есть единственная жилплощадь, которую нельзя реализовать для погашения обязательств. Есть и ряд других формальностей.



В ходе новой доработки законопроекта Банк России и сформулировал указанную выше позицию по данному вопросу. ЦБ объясняет свой подход необходимостью соблюсти правильный баланс между интересами граждан и кредиторов, которыми чаще всего являются банки, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с мнением регулятора.

Ранее NEWS.ru писал, что российские суды в январе–марте 2020 года признали банкротами 22,4 тысячи граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Данная цифра на 68% превышает показатель первого квартала 2019 года.