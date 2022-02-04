Бургерономика: о чём говорит недооценённость рубля

В рейтинге недооценённых валют рубль за полгода скатился с предпоследнего на последнее место. Если верить «индексу бигмака», российская валюта недооценена уже на 70%. Однако это вовсе не означает, что в ближайшем будущем можно ждать укрепления рубля. В качестве справедливого индикатора «индекс бигмака» расценивать не стоит, потому что у него есть несколько существенных минусов. И всё-таки своя правда у данного маркера есть.

Первый с конца

По оценке журнала The Economist, российский рубль недооценен на 70%. Согласно «индексу бигмака» (рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год), его «справедливый» курс должен составлять около 23 рублей за американский доллар, тогда как реальный курс в январе превышал 77 рублей. Национальная валюта России заняла последнее место в общем списке и стала самой недооценённой.

«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не случается, значит, курс местной валюты занижен или, напротив, завышен.

В США бигмак стоит $5,81 (около 444 рублей), тогда как в России — 135 рублей, или $1,77. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар. В числе самых недооценённых валют также оказались турецкая лира, (67,9%), индонезийская рупия (59,3%), малайзийский ринггит (58,9%), румынский лей (58,6%) и украинская гривна (58,1%). Евро в рейтинге января 2022 года оказался недооценён на 14,7%, британский фунт — на 17,1%. Интересно, что переоценённых валют по отношению к доллару всего две — это швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Журнал также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны (в странах с низким ВВП на душу населения бургеры должны быть дешевле, чем в богатых государствах). Но и при расчёте по этой методике рубль вновь оказывается самой недооцененной валютой: его курс к доллару занижен на 52,1%.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Сейчас рубль находится на первом месте с конца. Хотя ещё летом он занимал предпоследнее место среди представленных в рейтинге валют (тогда, согласно индексу, он был недооценен на 60%). На аналогичной позиции рубль находился в рейтинге в январе 2021 года, а также в январе и июле 2020 года.

О чём молчит «индекс бигмака»

«Индекс бигмака» так популярен благодаря тому, что он достаточно понятный и простой для обывателей, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Проблема заключается в том, что «Макдоналдс» использует локальных поставщиков сырья, и стоимость этого сырья может сильно отличаться в каждой отдельно взятой стране, в зависимости от её расположения, типа экономики, институтов и тому подобного, перечисляет эксперт. После 2014 года российское сельское хозяйство оказалось под серьёзным давлением, что привело к росту цен на сырьё и, как следствие, удорожанию бигмака. При этом Маслов обращает внимание, что в разных регионах и «статус» «Макдональдса», и качество еды отличаются: так, в западной Европе и США это, скорее, дешёвая закусочная, в то время как в восточной Европе и Азии — семейное кафе с вполне приемлемым качеством еды, а в центральной Азии или Африке — почти ресторан.

Поэтому «индекс бигмака» больше подходит для стран со схожими критериями оценки, вроде географии, экономики, доступности тех или иных ресурсов, политического устройства, законодательства и текущего международного опыта, резюмирует аналитик.

Научность в индексе присутствует, скорее, косвенная, то есть статистически и математически это понятный и прозрачный инструмент. Однако это не означает, что данные релевантны для всей выборки, и данный индекс является очень упрощённой моделью, действующей только при сравнении внутри групп стран со схожими характеристиками, — объясняет Маслов.

Лишний повод для хайпа

Как российский «индекс Оливье» не может прогнозировать или оценивать курс доллара, точно также «индекс бигмака» не говорит ничего о курсе рубля, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев . Это лишь неофициальный способ определения паритета покупательной способности. Если ориентироваться на «индекс бигмака», то бургер должен стоить около 500 рублей. В таком случае и продукты должны стоить в три раза дороже, и рабочая сила, и аренда, и все остальные сопутствующие расходы должны быть выше, рассуждает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Фактически это просто лишний повод для «хайпа» на новости о недооценённости или переоценённости той или иной валюты — по этому индексу швейцарский франк переоценен на 20%, что видится не совсем корректным уровнем, — поясняет эксперт Коган.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам экономиста, рост недооценённости рубля связан с тем, что инфляция «подбросила» цену на «бутерброд» в США чуть выше, а российский бигмак с учётом девальвации стал дешевле относительно своего американского аналога. Увы, но «индекс бигмака» не позволяет качественно сравнить ни относительную стоимость валют или цен на товары и услуги, ни предсказать движение валютных курсов, признают экономисты.

Почему рубль недооценён

Шутка ли или банальный «хайп», но он справедлив в одном — рубль действительно недооценён. И с этим согласны все эксперты.

Вся проблема кроется исключительно в геополитике и напряжённых отношениях с Западом, говорит Коган. Если бы текущих проблем, связанных с Украиной, не было или они были бы меньшего размера, то курс мог бы находиться в районе 70 рублей за доллар, а, возможно, и ниже. Эксперт напоминает, как в октябре на фоне относительной политической тишины и ценах на нефть выше 85 долларов за баррель российская валюта впервые с июня 2020 года укрепилась выше 70 рублей за доллар.

По словам Деева, при текущих мировых ценах на нефть, ставке ЦБ РФ, внешних обстоятельствах и ситуации в отечественной экономике рубль мог быть заметно сильнее.

Тот курс, который мы наблюдаем сегодня -— это уже из области макроэкономики: слабый рубль выгоден государству, с ним проще получить конкурентные преимущества на внешних рынках и пополнить бюджет за счёт более высоких экспортных доходов.

А ещё постепенное обесценивание рубля — это результат серьёзных сдвигов в мировой экономике. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением растущего доллара. И «деревянный», конечно, не исключение.