Рубль признан самой недооценённой валютой мира по «индексу бигмака»

Журнал The Economist опубликовал очередной «индекс бигмака», являющийся основой для оценки валют по отношению к доллару. Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой.

По данным экспертов, в США бигмак стоит $5,81 (около 444 рублей), тогда как в России — 135 рублей, или $1,77. Таким образом, российский рубль недооценён на 70%: по «индексу бигмака» его «справедливый» курс должен составлять 23,24 рубля за доллар. В числе самых недооценённых валют также оказались турецкая лира, которая недооценена на 67,9%, и индонезийская рупия, недооценённая на 59,3%.

Самыми переоценёнными валютами мира признаны швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (10%). Третью позицию в этом списке занимает шведская крона.

Ранее эксперты отмечали необъективность данных «индекса бигмака»: по их словам, зарплаты и арендные ставки в России значительно меньше, чем в США, а сами бигмаки не импортируют, а производят на месте. Кроме того, McDonald's назначает цену, ориентируясь на реальные доходы населения и покупательную способность, налоги и конкуренцию.

Сравнение же паритета покупательной способности, по их словам, следовало бы проводить на основе более рыночных цен на товары первой необходимости, сырьё и полуфабрикаты. К тому же при определении курса национальной валюты многое зависит от платёжного баланса страны, денежной массы и действий центральных банков. Что же касается конкретно российского рубля, то с 2014 года на его курс влияют антироссийские санкции, без влияния которых рубль мог бы вырасти в цене примерно в полтора раза, а также нефтяные котировки.