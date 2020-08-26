Британию назвали самой пострадавшей от коронавируса страной

https://static.news.ru/photo/90bf3020-e82b-11ea-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила данные, согласно которым самой пострадавшей от пандемии COVID-19 страной с развитой экономикой оказалась Великобритания.

Экономический спад, пережитый Соединённым Королевством, признан самым крупным за всю историю наблюдений, сообщает BBC News. Отмечается, что во втором квартале 2020 года ВВП Британии упал на 20,4%. При этом экономика 37 стран ОЭСР сократилась в целом на 9,8% по сравнению с первым кварталом.

Падение показателей эксперты связали с ограничительными мерами, которые вводились из-за коронавируса. Спад оказался значительнее, чем в первом квартале 2009 года. Тогда из-за мирового финансового кризиса ВВП уменьшился лишь на 2,3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что открывать предприятия, закрытые ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, следует аккуратно. Важно не допустить новой вспышки заболевания, заявил президент Владимир Путин. Все действия необходимо совершать в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой и «соизмерять с тем, что реально в жизни происходит», подчеркнул глава государства.