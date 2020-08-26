Британию назвали самой пострадавшей от коронавируса страной

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила данные, согласно которым самой пострадавшей от пандемии COVID-19 страной с развитой экономикой оказалась Великобритания.
Экономический спад, пережитый Соединённым Королевством, признан самым крупным за всю историю наблюдений,
Падение показателей эксперты связали с ограничительными мерами, которые вводились из-за коронавируса. Спад оказался значительнее, чем в первом квартале 2009 года. Тогда из-за мирового финансового кризиса ВВП уменьшился лишь на 2,3%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что открывать предприятия, закрытые ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, следует аккуратно. Важно не допустить новой вспышки заболевания, заявил президент Владимир Путин. Все действия необходимо совершать в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой и «соизмерять с тем, что реально в жизни происходит», подчеркнул глава государства.
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