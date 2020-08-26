Путин призвал аккуратно открывать закрытые из-за коронавируса предприятия

https://static.news.ru/photo/defd45c8-e7af-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открывать предприятия, закрытые ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, следует аккуратно. Важно не допустить новой вспышки заболевания, заявил президент Владимир Путин.

Все действия необходимо совершать в соответствии с текущей эпидемической обстановкой, подчеркнул глава государства на совещании с членами правительства.

Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, <...> там наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что: открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки, — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что в России придерживаются именно такого принципа. Вместе с тем президент обратил внимание на то, что «открывая различные сферы деятельности, различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит».

Ранее NEWS.ru писал, что разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира. Об этом на совещании сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.