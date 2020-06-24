Борисов заявил о готовности РФ к новому контракту с Турцией по С-400

https://static.news.ru/photo/dcf02570-b5eb-11ea-8c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия готова заключить с Турцией новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400.

По его словам, для этого такое желание должны изъявить турецкие партнёры, передаёт ТАСС.

У них право такое есть, если изъявят желание — заключим, — сказал Борисов.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку в Турцию российских комплексов С-400 «Триумф» — зенитных ракетных систем большой и средней дальности. Таким образом Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса и в частности США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Турция продолжает развёртывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир. По его словам, часть комплексов уже приступили к работе.