https://static.news.ru/photo/75cc1328-2058-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seattle Aviation Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Boeing принял решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. На данный шаг в компании решились после того, как на 2020 год была перенесена сертификация этой марки самолётов.

Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолётов, — говорится в сообщении, размещённом на сайте компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что не одобрит возобновление полётов Boeing 737 Mах до начала 2020 года. Однако, вероятнее всего, запрет сохранится на неопределённый срок. Окончательное решение предстоит принять совету директоров концерна, который собрался в Чикаго для решения вопроса.