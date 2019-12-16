https://static.news.ru/photo/f8336536-202c-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yichen/imago stock&people/Global Look Press

Руководство американской корпорации Boeing может принять решение о приостановке выпуска самолётов серии 737 MAX после нескольких авиакатастроф и последовавших после этого ограничений.

Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов подтвердило, что не одобрит возобновление полётов Boeing 737 Mах до начала 2020 года. Однако, вероятнее всего, запрет сохранится на неопределённый срок, передаёт Financial Times.

Окончательное решение предстоит принять совету директоров концерна, который собрался в Чикаго для решения вопроса. The Wall Street Journal уточняет , что прекращение производства руководство Boeing считает трудным, но наиболее целесообразным вариантом.

Ранее NEWS.ru писал, что эксплуатация самолётом 737 MAX приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.

На фоне скандала с 737 MAX руководство компании сняло с должности генерального директора и президента коммерческого подразделения авиаконцерна Кевина Макалистера. Его место с 23 октября занял Стен Дил.