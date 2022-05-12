Bloomberg признал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

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Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года, пишет Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вышла на первую строчку, после того как её курс по отношению к доллару вырос на 11%. На втором месте остался бразильский реал, показатели которого по отношению к американской валюте выросли на 9%. По словам специалистов, такого результата национальной валюте РФ удалось достичь благодаря ряду мер, принятых правительством страны. В их число вошёл контроль за оборотом капитала, а также перевод оплаты за экспорт газа в недружественные страны на рубли.

Введённые Россией меры по контролю за движением капитала превратили рубль в лучшую мировую валюту этого года. С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Таким образом рубль стал лидером среди 31 основной валюты, отслеживаемой агентством Bloomberg, — сказано в публикации.

Рубль в начале валютных торгов на Московской Бирже 12 мая укрепился по отношению к доллару и евро. Американская валюта снизилась на 0,4%, до 66,93 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Евро на открытии показал рост — на 0,71%, до 71 рубля.

Ранее ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что период укрепления рубля подходит к концу и в ближайшее время россияне увидят откат валютных курсов. По его словам, курс национальной валюты привязан ко многим факторам. Наиболее важными станут геополитика, цены на сырьё, настроение инвесторов — их сильное или слабое желание рисковать.