Безбилетник в законе: будет ли у россиян бесплатный городской транспорт

Минтранс РФ считает возможным сделать городской общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году. Такой вариант предполагает новый проект транспортной стратегии, подтвердили NEWS.ru в самом министерстве. Это хорошая новость, но есть и плохая — одновременно предлагается установить плату за проезд на автомобиле по большинству дорог, включая городские. Эксперты полагают, что россияне неоднозначно отнесутся к инициативам Минтранса. Возможность не платить в автобусе и трамвае, безусловно, всех обрадует. Однако поскольку многие имеют также личный автомобиль, становится непонятно, нужен ли населению такой подарок.

Подготовленный Минтрансом России проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года содержал предложения о внедрении механизма «пользователь платит», предусматривающего переход к 2035 году к платным автодорогам для всех категорий пользователей, включая дорожную сеть городских агломераций, сообщили NEWS.ru в Министерстве транспорта. Там также отметили, что одновременно проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом в городских агломерациях.

Проект транспортной стратегии был доработан на площадке правительства РФ. При этом положение о внедрении механизма «пользователь платит» и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились, — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Раннее газета РБК сообщила со ссылкой на обновлённый проект транспортной стратегии, что Минтранс допускает возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Однако взамен в министерстве предлагают внедрить механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Согласно предлагаемой схеме, с 2025 года платными станут дороги регионального значения, а с 2035-го плата будет взиматься со всех категорий пользователей дорог, включая городские трассы.

Развивать общественный транспорт нужно, но делать это за счёт большого числа автовладельцев не очень справедливо, считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Другой вариант отмены оплаты в городском транспорте — переложить его на региональные бюджеты. Однако в настоящее время большинство субъектов РФ просто не потянет такую нагрузку, отмечает депутат.

Развитие общественного транспорта и все вопросы пассажирских перевозок лежат на регионах. Транспортные компании — коммерческие предприятия, которые должны получать прибыль. Если мы скажем перевозчикам, что теперь у них проезд бесплатный, очевидно, что это должны будут взять на себя региональные бюджеты, у которых, к сожалению, таких возможностей нет. Здесь нужна Федеральная целевая программа, которая будет компенсировать региональным бюджетам расходы на субсидирование общественного транспорта. Александр Старовойтов заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом депутат допускает, что данная инициатива может вводиться отдельными этапами. Например, каждый город определит для себя один-два бесплатных маршрута, которые будет субсидировать регион, получая деньги из федеральной программы. Потом количество маршрутов может вырасти.

Директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко отмечает, что примеры бесплатного транспорта в мире есть и в целом такой вариант возможен. Однако многие издержки при этом могут компенсироваться за счёт налогоплательщиков, то есть тех же простых россиян.

Нужно понимать, что полностью бесплатного транспорта не бывает — есть расходы на эксплуатацию, амортизацию, зарплаты водителей и прочее — за всё это кто-то должен платить. Если эти затраты положат на муниципальный или региональный бюджет, то получится, что это равномерно ляжет на плечи всех налогоплательщиков. Кроме того, частные перевозчики сядут на «иглу» бюджетного финансирования. Константин Трофименко директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ «Высшая школа экономики» директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ «Высшая школа экономики»

В настоящее время предложение сделать городской транспорт бесплатным больше похоже на попытку обеспечить позитивную информационную повестку перед предстоящими выборами, считает эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Возможность введения бесплатного транспорта зависит от состояния экономики и наполненности бюджета. В Москве это, наверное, возможно, а где-нибудь в глубинке денег в региональном бюджете может не найтись. Города и страны, которые могут себе позволить такой шаг, просто это делают. Пример — Рига, которая ввела бесплатный трамвай. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Водители против

Бесплатный проезд на городском транспорте — бесспорный плюс для россиян, однако выгода становится не такой очевидной, когда речь заходит об одновременном появлении платных автодорог, отмечают эксперты.

Каждый россиянин утром отправляется на работу и вечером возвращается домой, в том числе на общественном транспорте. Им пользуются также и школьники. В общих семейных расходах эти деньги имеют серьёзный вес, и каждый россиянин, безусловно, будет за то, чтобы уменьшить расходы своей семьи на дорогу. Но если заставить ту же семью платить за пользование личным транспортом — им это может выйти даже дороже, — предупреждает Александр Старовойтов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его мнению, поскольку многие из тех, кто пользуется общественным транспортом, также имеют личный автомобиль, население воспримет данную инициативу скорее негативно. Другое дело, если в рамках программы человек получит возможность выбрать — либо бесплатно ездить на своём автомобиле, но при этом платить за общественный транспорт, либо бесплатно пользоваться транспортном, но ездить по платным дорогам. Тогда программа будет отражать желание всех граждан РФ, отметил депутат.

В Минтрансе отметили, что развитие принципа «пользователь платит» направлено на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, регулирование её использования гражданами и перевозчиками.

Здесь речь идёт о внедрении нового принципа налогообложения — Pay-as-you-go Tax, то есть «Налог плати-сколько-проехал», поясняет Константин Трофименко. По его словам, такая система тестируется в Нидерландах. Суть её в том, что каждый автомобиль оснащён датчиком GPS/ГЛОНАСС и автоматически отчитывается за месяц, сколько он проехал и по каким именно дорогам. Исходя из этого рассчитывается сумма налога, которая может возрастать, если часто ездить во время заторов.

Система по-своему справедливая (кто по дорогам ездит — тот и платит за их содержание), однако она должна полностью заменить существующую систему налогообложения для наполнения дорожных фондов, то есть транспортный налог и акцизы на топливо. В случае если в парке будет большая доля электромобилей — это определённо имеет смысл, но будет ли это к 2035 году — пока вопрос, — отметил эксперт.

Движение автомобилистов России отрицательно относится к идее сделать все дороги платными, заявил NEWS.ru председатель организации Виктор Похмелкин. Он отметил, что платежи, которые сегодня приходится делать автовладельцам, уже довольно высоки. Ещё один налог вызовет негативную реакцию, предупреждает эксперт.

Автомобилистов в России достаточно много — порядка 30 млн человек. С членами семьи это больше половины всего населения страны. Не представляю, как можно политически принять такое решение — сделать все дороги платными. Доступный общественный транспорт — это хорошо, но надо находить баланс интересов всех участников. Не так, чтобы у одних всё было бесплатно, а другие за всё платили. Виктор Похмёлкин глава «Движения автомобилистов России» глава «Движения автомобилистов России»

К сведению, на начало 2020 года в России было зарегистрировано 60,5 млн автомобилей.

Виктор Похмелкин также отметил, что если из-за высоких платежей автовладельцы станут пересаживаться на общественный транспорт, непонятно, кто тогда будет компенсировать затраты компаний-перевозчиков.

Между тем инициатива Минтранса по внедрению платы за проезд по большинству дорог как раз направлена на стимулирование использования общественного транспорта и сокращения пользования личным в крупных городах и городских агломерациях.

В Москве многие из тех, у кого есть автомобили, учитывая пробки и платные стоянки, и так достаточно стимулированы, чтобы ездить городским транспортом. Платные дороги лишь усилят это. Правда, возникает вопрос, как правительство будет поддерживать автомобилестроение, у которого могут резко упасть продажи. Ведь человеку уже не так выгодно будет покупать машину, если потом придётся всё время платить за дорогу, — предупреждает Алексей Калачёв.

Константин Трофименко считает, что приток новых пользователей общественного транспорта вряд ли будет существенным. Для наиболее уязвимых слоёв населения — пенсионеров, студентов, малоимущих — во многих регионах проезд и так бесплатен либо осуществляется по льготным ценам. А для экономически активных автомобилистов вопрос оплаты или неоплаты 30 рублей за проезд вряд ли станет решающим фактором в выборе способа передвижения, подытожил эксперт.