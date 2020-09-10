В СФ раскритиковали идею Минтранса о бесплатном проезде в транспорте

https://static.news.ru/photo/ac1b5112-f40d-11ea-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации раскритиковали проект транспортной стратегии, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте. Минтранс считает, что ввести его можно будет уже через 15 лет. Взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.

В городе общественный транспорт будет бесплатным, но зато все подъезды к городу, все магистрали могут сделать платными. В любом случае, это достаточно декоративное предложение, оно недостаточно проработанное, пока это просто некая заявка, тем более что речь идёт о 2035 годе, — рассказал NEWS.ru сенатор Сергей Калашников.

По мнению представителя Совфеда, через 15 лет неизвестно что будет, пока это «просто тема, чтобы поговорить».

Как писал NEWS.ru, проект стратегии предусматривает введение платы за проезд на личных автомобилях с 2025 года. Тогда эта мера коснётся дорог регионального значения, а с 2035 года — «всех категорий пользователей дорог». При этом не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог. Ожидается, что предлагаемые меры будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах.