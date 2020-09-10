Минтранс хочет ввести бесплатный проезд в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/e6f61006-f3b8-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс подготовил проект транспортной стратегии, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте. В министерстве считают, что ввести его можно будет через 15 лет.

Однако взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Проект стратегии предусматривает введение платы за проезд на личных автомобилях с 2025 года. Тогда эта мера коснётся дорог регионального значения, а с 2035 года — «всех категорий пользователей дорог». При этом не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Ожидается, что предлагаемые меры будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней проблемы, которые испытали грузоперевозчики, не станут основанием для отмены или заморозки системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Об этом рассказал директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков. По его словам, тема отмены или заморозки «Платона» даже не является предметом для дискуссии.