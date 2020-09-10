Минтранс хочет ввести бесплатный проезд в общественном транспорте

Минтранс подготовил проект транспортной стратегии, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте. В министерстве считают, что ввести его можно будет через 15 лет.
Однако взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах,
Проект стратегии предусматривает введение платы за проезд на личных автомобилях с 2025 года. Тогда эта мера коснётся дорог регионального значения, а с 2035 года — «всех категорий пользователей дорог». При этом не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
Ожидается, что предлагаемые меры будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней проблемы, которые испытали грузоперевозчики, не станут основанием для отмены или заморозки системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Об этом рассказал директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков. По его словам, тема отмены или заморозки «Платона» даже не является предметом для дискуссии.
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