Минтранс: тариф «Платон» не будет заморожен или отменён

https://static.news.ru/photo/61e4da18-f288-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней проблемы, которые испытали грузоперевозчики, не станет основанием для отмены или заморозки системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

Об этом в кулуарах форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков, передаёт ТАСС. По его словам, тема отмены или заморозки «Платона» даже не является предметом для дискуссии.

У нас и так на сегодня тариф гораздо ниже обоснованного, который был изначально предложен при создании системы. О повышении его речи сегодня не идёт, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся, — подчеркнул Волков.

Ранее в Росавтодоре озвучили прогноз, согласно которому «Платон» с 1 февраля 2021 года может быть повышен с 2,2 рублей до 2,31 рублей за 1 км вместо запланированных ранее 2,35 рублей. Минтранс планирует в дальнейшем каждый год индексировать тариф в соответствии с годовой инфляцией.

Волков также отметил, что тема распространения «Платона» на региональные дороги не является приоритетной, хотя и находится в разработке.

Сегодня у нас есть более насущные проблемы, в том числе по развитию отрасли, по поддержанию потребительского спроса, и региональный «Платон» сегодня в повестке не стоит, — рассказал представитель Минтранса.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минтрансе допустили, что на бесплатных дорогах высших технических категорий может быть повышен скоростной лимит.