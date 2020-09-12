В России снова подорожал бензин Аи-92

https://static.news.ru/photo/299cafc2-f667-11ea-a49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в РФ с 7 по 11 сентября выросли до 43,53 рубля за литр, что на копейку больше по сравнению с предыдущей неделей. Стоимость бензина Аи-95 и дизельного топлива не изменилась (47,06 рубля и 48,18 рубля за литр соответственно).

За отчётный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Сибирском федеральном округе — на две копейки, до 42,93 рубля за литр, — цитирует ТАСС данные Thomson Reuters Kortes.

При этом в Дальневосточном федеральном округе бензин этой марки снизился в цене на три копейки, до 48,19 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 48,818 тыс. рублей за тонну, что на 1,288 тыс. рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1,134 тыс. рублей, до 49,173 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 более всего подорожал в Южном федеральном округе — на четыре копейки, до 49,11 рубля за литр, а в Дальневосточном округе его стоимость снизилась на 11 копеек, до 50,34 рубля. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 49,490 тыс. рублей за тонну, что на 1,168 тыс. рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1,173 тыс. рублей — до 49,773 тыс. рублей. Стоимость авиакеросина в аэропортах РФ за отчётный период не изменилась и осталась на уровне в 47,223 тыс. рублей за тонну.

Как писал NEWS.ru, резких колебаний цен на бензин на АЗС в 2020 году не ожидается, поскольку ситуация на рынке стабильная. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. Замминистра пояснил, что для предотвращения скачков цен созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты. В частности, демпфер, который сглаживает влияние изменения цен на мировых рынках. Чиновник назвал удовлетворительной динамику производства топлива и оптовых цен. По его словам, спрос восстановился на приемлемом уровне, накапливаются запасы на осень, а розничные цены остаются стабильными.