https://static.news.ru/photo/21082ed6-6869-11ea-8590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Экспорт из России социально-значимых продуктов питания могут ограничить, сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать, — отметил Белоусов.

По его словам, пока такой необходимости нет. Власти вводят ряд мер по поддержки торговли, включая помощь торговым организациям в формировании запасов товаров первой необходимости. Кроме того, будет введена отсрочка по налоговым платежам для компаний, терпящих убытки из-за коронавируса, передаёт РБК.

Ранее власти приняли решение создать антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин призвал граждан не закупаться продуктами впрок. По его словам, в России нет никаких проблем с продуктами питания, с поставками наблюдается стабильная ситуация.